Vieri entusiasta per l’Europeo: “Abbiamo una supersquadra, Insigne un grande giocatore”

Christian Vieri, ex calciatore, ha parlato alla BoboTv, in onda su Twitch, della Nazionale italiana e dei suoi interpreti: “Abbiamo una supersquadra: Bonucci e Chiellini sono fuoriclasse, Spinazzola mi piace da impazzire, Jorginho campione d’Europa, Verratti gioca al Psg da dieci anni, Chiesa giovane fortissimo, Insigne grande giocatore, Locatelli è già da big e Immobile è la Scarpa d’Oro dell’anno scorso. È una squadra fortissima, forse non da top 2-3, ma poco sotto. Mancini ha creato un grande gruppo, mi aspetto un grandissimo Europeo, lo stesso Donnarumma è tra i primi portieri al mondo. Abbiamo anche le maglie più belle dell’Europeo, Armani ha fatto le divise della Nazionale di Bearzot e a me ste cose piacciono, mi esaltano. Abbiamo anche una buona panchina”.