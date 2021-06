Venerato: “Basic non vedrebbe l’ora di andare al Napoli. Schuurs piace ma costa troppo”

Ciro Venerato, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha commentato alcuni temi del calciomercato degli azzurri.

“Il mercato in entrata del Napoli si farà da fine luglio/inizio agosto. Basic? Non vedrebbe l’ora di andare al Napoli. È un’idea di ottobre, ma il Napoli non si fece trovare pronto per non avere la liquidità ed optò per il prestito di Bakayoko. Il francese è richiesto da Gattuso ed il Napoli cerca Basic del Bordeaux. Bisogna prima vendere per comprare, bisognerà capire se il club aspetterà gli azzurri. Ad oggi il Napoli non ha la liquidità per chiudere le operazioni. Ho parlato con l’Ajax e gli intermediari di Schuurs che piace tantissimo al Napoli, ma quasi sicuramente non arriverà perchè costa troppo. Senesi? Piace sempre al Napoli e il suo entourage ha ottimi rapporti con i dirigenti azzurri. È seguito, però non è il primo della lista di Giuntoli“.