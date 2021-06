Arriva l’omaggio della Nazionale Argentina a Diego Armando Maradona

Ieri sera la Nazionale Argentina era impegnata nella partita di qualificazione al mondiale contro il Cile all’Estadio Unico di Santiago del Estero. Prima della partita è stata inaugurata una statua in bronzo raffigurante Maradona.

Ma l’iniziativa più commovente e simbolica è stata quella realizzata in campo dall’intera squadra. Infatti per la rituale foto di gruppo pre-partita i calciatori argentini hanno indossato una maglia numero 10 – numero che apparteneva al “Pibe de Oro”- insieme ad una foto di Diego.

Questo l’omaggio della Nazionale Argentina che si è riunita ieri per la prima volta dopo la morte di Maradona avvenuta lo scorso 25 novembre. Per rimarcare l’immortalità del campione la fotografia sulla maglia dei giocatori non aveva la data della sua morte, ma il simbolo dell’infinito. Il suo ricordo rimarrà per sempre.