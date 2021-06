Rai – Napoli prima qualche cessione e poi acquisti: Basic vuole l’azzurro, i dettagli

Ciro Venerato, giornalista della RAI esperto di mercato, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli:

“Basic? Non vedrebbe l’ora di andare al Napoli. E’ un’idea di ottobre, ma il Napoli non si fece trovare pronto per non avere la liquidità ed optò per il prestito di Bakayoko. Quest’anno il Napoli farà mercato da fine luglio in poi, aspetta prima qualche cessione. Bisogna prima vendere per comprare, bisognerà capire se il club aspetterà gli azzurri. Ad oggi il Napoli non ha la liquidità per chiudere le operazioni”.