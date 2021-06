Juventus, Agnelli: “Superlega non un colpo di stato, solo 3 club non hanno ceduto alle minacce della UEFA”

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, nel corso della in conferenza stampa d’addio di Fabio Paratici, ha parlato di nuovo della Superlega:

“Io per molti anni ho cercato di cambiare, dall’interno dell’ECA, fino ad arrivare alla presidenza e membro esecutivo Uefa. I segnali di crisi erano evidenti già prima della pandemia. Quella ECA-Uefa era un’ottima proposta, del 2019. Fu sostenuta in modo molto importante e deve far riflettere questo. La Super Lega non è mai stato un tentativo di colpo di stato, ma un grido di allarme verso il sistema, non so se consapevolmente o meno. Tre club non hanno cedute alle minacce Uefa, non è così che si riforma il calcio. Conoscendo quasi tutti in Uefa, so che non tutti la pensano così. Il desiderio di dialogo con Uefa e Fifa è immutato. Tre temi importanti, su cui non risponderò più, perché oggi voglio parlare di Paratici”.