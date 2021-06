Dalla Spagna – Fabian Ruiz rischio doblete: Euro20 e Olimpiadi?

Dalla Spagna giunge una notizia che non farà troppo felice il presidente Aurelio De Laurentiis: c’è l’idea “doblete” per Fabian Ruiz, centrocampista della Spagna, ma il club di De Laurentiis potrebbe opporsi e dire no alla partecipazione ai Giochi.

Ora per alcuni dei giovani delle “Furie rosse” c’è il sogno Euro 2020 con i grandi di Luis Enrique, e tra i talenti a cui potrà attingere l’ex Betis c’è soprattutto Fabian Ruiz. Come si legge su “Marca“, il centrocampista del Napoli potrebbe essere l’unico dell’U21 a partecipare sia agli Europei sia poi alle Olimpiadi.

L’idea quindi è quella del “doblete”, cioè della doppietta per sfruttare al massimo il talento di Fabian. C’è un però: il Napoli potrebbe opporsi alla partecipazione ai Giochi. Dipenderà molto anche da quanti minuti l’ex Betis totalizzerà ad Euro 2020, e poi dalla decisione del club di De Laurentiis.