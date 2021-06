Il Mattino – Caso Pjanic a Le Iene: la reazione di ADL

L’edizione odierna de Il Mattino, si sofferma sul caso Pjanic in Inter-Juventus, riportato alla luce ieri sera, dal programma televisivo “Le Iene”.

Tre anni fa, quel mancato cartellino giallo al giocatore bianconero, ha condizionato il destino del Napoli, che magari avrebbe potuto vincere lo scudetto. Oggi, si continua a discutere sull’episodio e a fare scalpore sono le rilevazioni emanate dalla trasmissione: omissioni e versioni arbitrali incongruenti, che ancora richiamano l’attenzione.

La posizione della SSC Napoli e del presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, in merito alla questione è chiara: aspettare le mosse della Lega e della FIGC, se ci saranno, altrimenti la società ne resterà fuori e non agirà per conto suo, così come ha fatto in questi tre anni.