Osimhen come Haaland: una statistica li accomuna sui gol segnati

“Victor Osimhen quest’anno ha segnato 10 reti in Serie A, nonostante abbia saltato ben 14 gare di campionato. L’attaccante azzurro, dopo Haaland del Borussia Dortmund, è il più giovane tra i giocatori dei Top-5 campionati europei capaci di andare in doppia cifra in entrambe le ultime due stagioni (l’anno scorso arrivò a quota 13 con il Lilla).

Osimhen ha compiuto 22 anni lo scorso dicembre e quest’anno ha collezionato 24 presenze in campionato, giocando 16 gare da titolare per complessivi 1575 minuti”.