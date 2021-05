Ziliani: “Superlega? A me piace il calcio che permette storie come quella di Jorginho”

Paolo Ziliani, giornalista sportivo, ha scritto un tweet per commentare la competizione della Superlega e dire la sua in merito. Ecco le parole scritte da Ziliani: “Superlega? A voi può piacere, a me no. Mi piace quel calcio in cui Jorginho, passa dal giocare nella Serie C2 nel 2011 alla Sambonifacese mentre vedeva in TV Messi alzare la Champions al cielo con il Barcellona, a dieci anni dopo che alza lui la Champions al cielo con Messi che lo guarda alla TV. Perchè si, anche lui ce l’ha fatta”. Di seguito il commento del giornalista sul suo profilo Twitter ufficiale:

