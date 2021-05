Monte ingaggi ridotto ma senza rivoluzioni: il piano di ADL per accontentare Spalletti

Entusiasmo e riunioni, così potremmo tradurre le ultime giornate di De Laurentiis e Spalletti in quel di Castel Volturno per programmare la prossima stagione. La voglia di iniziare è tanta, ma bisognerà aspettare ancora un mese almeno per vedersi sul campo, dato il contratto ancora posto in essere dell’allenatore con l’Inter in scadenza proprio il primo luglio. Nonostante ciò se sul campo nulla è programmabile negli uffici e nelle idee è tutto già fatto, o quasi. E’ chiaro che la scelta non è stata casuale, con se Spalletti porta valige colme di voglia di fare e di idee oltre che di grande competenza tattica.

Al nuovo mister questa rosa va bene, ed è quasi come se fosse costruita su di lui e lo conferma anche Tuttosport. Il quotidiano infatti scrive di come questa rosa lo abbia entusiasmato e della quale è già contento così. Con Giuntoli e ADL la linea è delineata: vendere il meno possibile per ridurre il monte ingaggi del 15-20% per poi disporre del capitale giusto per compensare le assenze.