Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali

Atalanta-Milan partita chiave in ottica Champions. Andrà in scena questa sera alle 20:45 insieme ad altre 5 partite. L’Atalanta è già qualificata alla Champions, mentre per i rossoneri questa partita sarà fondamentale per il loro futuro. Infatti, alla squadra di Pioli bastano i 3 punti per qualificarsi. Di seguito le formazioni ufficiali, quindi le scelte di Gasperini e Pioli:

Atalanta, 3-4-1-2: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina, Zapata.

Milan, 4-2-3-1: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Leao.