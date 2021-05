Ai microfoni di Sky, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato del futuro della panchina azzurra; infatti, come noto, stasera sarà l‘ultima in panchina per Gennaro Gattuso da tecnico del Napoli e poi Gattuso dovrà decidere sulla sua futura destinazione

“Gattuso deve dare una risposta alla Fiorentina entro martedì: per il momento è ancora la prima scelta dei viola, ma Commisso attende fino a martedì, altrimenti andrà su Fonseca. Anche la Lazio pensa a Gennaro Gattuso come tecnico per il prossimo anno”.