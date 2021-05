Cm.com – Fabian ha estimatori all’estero, in caso di mancata Champions può essere addio

La situazione riguardante il futuro di Fabian Ruiz è in stallo. E’ questa l’indiscrezione riportata da Calciomercato.com, che sottolinea come lo spagnolo percepisca uno degli ingaggi minori della rosa azzurra (1.5 mln) e abbia firmato l’ultimo contratto nel 2018, quando approdò all’ombra del Vesuvio.

La scadenza è prevista per il 2023, e il Napoli non ha fretta di raggiungere un accordo. Tuttavia, le parti al momento non sono vicine. Nel nuovo contratto la dirigenza vorrebbe inserire una clausola rescissoria di circa 100 milioni di euro, ma il centrocampista vuole una maggiore libertà in caso di offerte.

Non mancano le pretendenti, dal momento che sull’ex Betis ci sarebbero il PSG e l’Atletico Madrid. Fabian potrebbe dire addio in caso di mancata qualificazione in Champions, per aiutare le casse del club con un incasso superiore a 50-60 milioni.

A quel punto sarà necessario un nuovo acquisto a centrocampo, e il nome che ispira i dirigenti azzurri è quello di Rodrigo De Paul. Con l’Udinese ci sono ottimi rapporti viste le tante trattative negli ultimi anni, l’ultima è stata quella che ha visto il passaggio in bianconero di Fernando Llorente.

Ma molto dipenderà anche dal prossimo allenatore che siederà sulla panchina dei partenopei. Per il dopo Gattuso ci sarebbero quattro nomi in pole, Spalletti, Allegri, Sarri e Galtier. Le strategie di calciomercato saranno definite dopo aver scelto il futuro della panchina.