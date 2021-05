L’ex calciatore Masiello: “Maksimovic mi ha svelato la sua volontà per il rinnovo”

Salvatore Masiello, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio in ottica Napoli. Queste le sue parole:

“Il Napoli ha sempre avuto problemi sulla fascia sinistra, escludendo Ghoulam. Due profili interessanti sarebbero Parisi e Tripaldelli, volendo puntare su un giovane e su un esperto. A Torino incontrai Maksimovic, mi disse che vorrebbe rinnovare”.

“Tutino? Fossi in lui resterei a Salerno anzichè tornare a Napoli e non giocare mai. E’ vero che è appena salito in Serie A, ma molto dipenderà anche dall’offerta economica. Benevento? La tecnologia ha cambiato il calcio, bisogna giocare sempre al 100% per evitare qualsiasi polemica come quella sulle tre squadre campane in Serie A”.

“In passato sono stato molto vicino al Napoli, ma rifiutai quando loro erano in Serie B perchè volevo giocare in A. L’anno dopo la situazione si invertì, ma l’operazione non andò mai in porto, forse anche per volontà di Marino. Da napoletano e tifoso del Napoli sarebbe stato unico, avrei dato il massimo”.