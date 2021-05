Di Marzio: “Fossi in Gattuso andrei via. Mercato? Ecco chi mi piacerebbe al Napoli”

Gianni Di Marzio ha parlato ai microfoni di TMW Radio del Napoli e del mercato che sarà, da Gattuso a Emerson Palmieri.

“Spalletti come post Gattuso? In condizioni normali, Gattuso meriterebbe la riconferma. Io però al suo posto non resterei: lo hanno massacrato. Il rapporto con il presidente non è idilliaco, una parte dei media napoletani lo hanno trattato malissimo. Io me ne andrei”.

“Chi prenderei sul mercato? Un esterno basso a sinistra, come Emerson Palmieri. Dalla parte opposta c’è Di Lorenzo che è un buon giocatore ma nulla di più, farei qualcosa quindi anche a destra. Se dovesse andare via Koulibaly si dovrebbe prendere un centrale forte, Manolas non mi ha entusiasmato. Gli esteri alti ci sono, in attacco anche. Poi c’è da decidere in porta, se dare fiducia o meno a Meret”.

“De Paul? E’ un giocatore importante, con personalità, difficile trovarne così. Gioca a tutto campo ed è determinante nella fase offensiva, sa attaccare bene lo spazio. E’ un giocatore che manca per esempio alla Juventus o al Napoli”.