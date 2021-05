TMW – Le probabili formazioni di Napoli-Udinese: due possibili novità negli azzurri!

A poche ore dall’inizio della prima partita della 36^a giornata di Serie A, la redazione del portale tuttomercatoweb.com, ha diramato le probabili scelte di Gattuso e Gotti in vista del match del Maradona che vedrà affrontare Napoli e Udinese. Il turno infrasettimanale costringerà gli allenatori a cambiare qualcosa per via della stanchezza accumulata dopo gli incontri del weekend. Di seguito le formazioni proposte dalla redazione di TMW:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne, Osimhen.

Udinese (3-5-1-1): Musso; De Maio, Bonifazi, Nuytinck; Molina, Pereyra, Wallace, De Paul, Stryger Larsen; Okaka, Forestieri.