Di Fusco: “ADL monarca, così la società non cresce”

Raffaele di Fusco ha rilasciato alcune dichiarazioni su 1Station Radio durante la trasmissione “Il Sogno nel Cuore”. Ecco quanto estrapolato:

“Adl monarca, ma così la società non cresce. Ha disatteso troppe promesse. Gattuso ha bruciato due anni di Meret: spero vada via e dimostri le sue qualità. Continuare con Gattuso? Assolutamente sì. A dare fiducia a Gattuso c’erano lui ed il figlio, e non il direttore sportivo Giuntoli: questa è l’importanza che attribuisce ai suoi dirigenti. Avrebbe bisogno di qualche figura in più in società, ma non so fino a che punto gli darebbe ascolto. Oggi è importante costruire una equipe”.