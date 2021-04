Alessandro Budel ha rilasciato alcune dichiarazioni su 1Station Radio durante la trasmissione “Il SognoNelCuore”. Ecco quanto estrapolato:

“Spalletti scelta giusta per il Napoli. Ha già lavorato con presidenti fumantini come Adl. Insigne il mio preferito, Fabian imprescindibile per il centrocampo. Koulibaly insostituibile. Chi più difficile da sostituire tra Fabian e Koulibaly? Non ci sono molti difensori come Kalidou in giro”.