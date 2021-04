Corr. del Mezzogiorno: “Bakayoko non sarà riscattato dal Chelsea”

Un grande protagonista della vittoria maturata ieri dal Napoli contro il Torino è sicuramente Bakayoko. Il centrocampista azzurro ha anche trovato il goal che ha sbloccato la partita. Ma, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, l’anno prossimo non sarà più un calciatore azzurro: “C’era la concorrenza dell’Hertha Berlino ma il francese ha scelto di tornare da Gattuso a condizioni ottime per il Napoli: prestito secco con ingaggio condiviso con il Chelsea senza alcuna condizione per un eventuale riscatto che non ci sarà”.