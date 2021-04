Bargiggia: “La percentuale che Gattuso resti è molto bassa”

Paolo Bargiggia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc, soffermandosi in particolare su Gattuso: “Penso che ci sia una possibilità di permanenza molto bassa. Non posso avere la certezza al 100%, però è dura che resti, perché Rino ci tiene molto a determinati valori. È un idealista ed è molto ferito. Non è uno che si compra con i soldi. Quando era all’estero e non lo pagavano, ha messo soldi di tasca sua. So che per il momento ha proposte solo dalla Fiorentina. Un’ipotesi non tanto convincente, dato che pensa che La Rosa non sia all’altezza”.