Gattuso, l’ex agente: “Rino sta raggiungendo ottimi risultati, purtroppo nel calcio non c’è pazienza”

L’ex agente di Gennaro Gattuso, Andrea D’Amico, ha parlato a “Il sogno nel Cuore”, trasmissione in onda sulle frequenze di 1 Station Radio dell’operato e del futuro di Ringhio.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Nel calcio contano i risultati e Rino li sta ottenendo, anche se purtroppo nel calcio non c’è pazienza. So cosa penso del rinnovo, ma ora è concentrato soltanto a portare il Napoli in Champions. Ridimensionamento degli azzurri? Tutto dipende dalla qualificazione alla UCL, che determinerà le entrate da spendere sul mercato”.