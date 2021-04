Impreciso e poco incisivo, le pagelle di Victor Osimhen

Victor Osimhen non ha inciso contro l’Inter, la sua non è stata una prestazione memorabile. Guardiamo insieme le pagelle del nigeriano:

Corriere dello Sport – Voto 4,5: Non riesce ad andare quasi mai in profondità per merito dell’Inter e ogni sua iniziativa viene bloccata.

Gazzetta dello Sport – Voto 5,5: Non calcia mai in porta e si limita a fare un pressing continuo. Deve ancora migliorare in alcuni movimenti.

Tuttosport – Voto 5: Non ha molti palloni a disposizione ma fa davvero poco per aiutare in compagni.

La prestazione di Osimhen è stata dunque insufficiente per tutti i quotidiani nazionali. Il nigeriano non è riuscito a dare quasi niente nell’arco di tutta la partita.