La Roma è in semifinale di Europa League. I giallorossi tengono in alto l’onore del calcio italiano e si qualificano ai danni dell’Ajax. È successo tutto nel secondo tempo con i gol al 49esimo di Brobbey e al 72esimo di Dzeko. Il risultato totale delle due partite è 3-2 grazie all’1-2 dell’andata. La Roma giocherà in semifinale contro il Manchester United e continua a sognare!