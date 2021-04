Montervino: “Chi ha messo Mazzoleni al Var manca di buonsenso”

Francesco Montervino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Mazzoleni? Quando giocavo io non c’era il Var, ma io essendo il capitano mi informavo. C’era infatti l’arbitro che sapevo fosse più morbido e chi meno. Ad esempio quando c’era Farina era dura, ci ho discusso davvero al tanto ma poi a Coverciano la prenda amo a ridere. Non capisco come si possa mandare Mazzoleni al Var col Napoli. Chi ha fatto questa designazione non ha buon senso. L’Inter non potrà mica vincerle tutte”.