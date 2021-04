CorrSport – Spunta la fantasia Fabio Cannavaro per la panchina azzurra

Il nome di Fabio Cannavaro è stato preso in considerazione come idea suggestiva per la futura panchina azzurra.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, la proposta sarebbe arrivata da un suo procuratore che ne avrebbe parlato proprio alla società azzurra. Non ci sono mai stati contatti tra le due parti e l’ex calciatore è attualmente impegnato in qualità di allenatore al Guangzhou, in Cina. Una vera e propria fantasia quella che legherebbe il nome di Fabio alla guida tecnica del Napoli, cosa che appare in questo momento molto difficile.

Il Napoli deciderà a fine anno quale strada percorrere con Rino Gattuso e in caso di divorzio avrà sicuramente diverse alternative da prendere in considerazione. Fabio Cannavaro rimarrà in Cina(insieme al fratello Paolo)per diverso tempo.