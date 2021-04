Mattino – Infortunio Ospina, la reazione di Gattuso al ko

L’edizione odierna de Il Mattino, racconta un retroscena su David Ospina durante la partita Napoli–Sampdoria di domenica scorsa.

In seguito ad un risentimento muscolare accusato nel corso della gara, il portiere colombiano si è sottoposto agli esami strumentali, i quali hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale sinistro, che lo terrà fuori per almeno tre settimane.

Il retroscena: secondo il quotidiano, Ospina, nonostante il dolore, avrebbe insistito con Gennaro Gattuso per rimanere in campo, rassicurandolo con un “Non ho nulla, è passato tutto“ e ottenendo la permanenza in gara.

A quattro giorni dalla partita, di sicuro mister Ringhio non si sarebbe aspettavo un verdetto simile. Ora toccherà a Meret difendere la porta del Napoli.