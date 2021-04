Mario Sconcerti, nota firma del giornalismo italiano, ha parlato di Gennaro Gattuso e del suo momento a calciomercato.com. Queste le sue parole: “Gattuso è molto capace perché è stato in grado di abbinare la sua qualità di giocatore al suo attuale ruolo di allenatore. Ha sempre osservato il gioco di chi era più bravo di lui. Ha carattere ed è molto onesto. Non credo diventerà un maestro del ruolo, ma sa svolgere alla grande il suo lavoro, come sta dimostrando a Napoli”.