Mpasinkatu: “Osimhen ha bei margini di crescita. Su Koulibaly…”

Malù Mpasinkatu, direttore sportivo, ha commentato le prestazioni di Victor Osimhen e di Kalidou Koulibaly alla trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. “Il gol di Osimhen contro la Sampdoria è di grande importanza. Questo tipo di gol mancavano a lui e al Napoli. Gattuso sta cercando di portarlo nella migliore condizione possibile in vista del finale di stagione. Ha dei bei margini di crescita, oltre che fisico, velocità e una tecnica discreta. Koulibaly è uno di quelli che non si discute. Come ogni giocatore può avere i suoi momenti di flessione. Calcia bene sia col destro che con il sinistro. Il problema è quello del compagno di reparto. Con Manolas non garantisce l’impenetrabilità che si immaginava”.