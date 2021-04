Malfitano: “Per la Champions c’è l’Atalanta. Fabian? Ha tanto talento ma non continuità, è incompiuto”

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Marte del Napoli, facendo anche il punto sui singoli come Osimhen e Fabian.

“Champions League? L’Atalanta è un rullo compressore, in questo momento faccio fatica a pensare a una squadra che possa batterla. Ora giocano contro la Juventus ma il fattore campo, senza tifosi, non conterà. Osimhen? Non so cosa bisogna aspettarsi da questo giocatore, c’è una divisione nelle opinioni su di lui. Fabian Ruiz? Ha tanto talento ma non è continuo, è incompiuto. La prestazione di ieri, però, mi ha impressionato”.