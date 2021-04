Drinkwater su Sarri: “Lo apprezzo, fu onesto con me fin da subito”

Attraverso il portale Sada Elbalad, l’ex centrocampista del Chelsea Danny Drinkwater ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo ex allenatore dei Blues Maurizio Sarri:

“Sarri fu onesto con me fin dal primo momento ed è per questo che lo apprezzo tantissimo. Mi disse che avrei avuto pochissimo spazio con lui perché non rappresentavo il suo tipo di calciatore ideale a centrocampo e mi consigliò di cambiare squadra. Mi diede un’ora di tempo per decidere cosa fare del mio futuro ma preferii fare tanta panchina al Chelsea poiché in quei giorni nacque mio figlio e non volevo andar via dalla mia famiglia”.