Bayern vicino al nono titolo : Lipsia battuto senza Lewandowski

(ANSA) – ROMA, 03 APR – Il Bayern Monaco sa vincere anche senza Robert Lewandowski, infortunatosi con la nazionale polacca. Impegnata nel big match della Bundesliga contro il Lipsia, la squadra di Hansi Flick si è imposta per 1-0 grazie al gol di Goretzka al 38′ e ora ‘vede’ il nono scudetto consecutivo avendo, a sette giornate dalla fine del campionato, sette punti di vantaggio sui rivali targati Red Bull.

Inutile il dominio del Lipsia nel secondo tempo: la porta di Neuer è rimasta inviolata. Ed è curioso notare che la partita è cominciata in ritardo per un buco nella rete del portuere del Bayern, che ha dovuto essere riparato.

“Una catastrofe” è stata definita dal suo difensore Mats Hummels la sconfitta in casa per 1-2 del Borussia Dortmund contro l’Eintracht Francoforte, con rete decisiva dell’ex milanista Andre Silva. “Realisticamente, ora per noi sarà molto difficile raggiungere la zona Champions”, ha sottolineato Hummels a fine partita, e infatti a Dortmund già si parla di cessioni eccellenti, leggi Erling Haaland e Jadon Sancho.

