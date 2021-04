Manchester City passa sul Leicester, ad un passo dal titolo

(ANSA) – LONDRA, 03 APR – Il Manchester City è sempre più vicino al suo terzo titolo negli ultimi quattro anni di Premier League. La squadra di Pep Guardiola è andata a vincere per 2-0 sul campo del Leicester terzo in classifica, con reti di Mendy e di Gabriel Jesùs (a segno nel giorno del suo 24/o compleanno) e ora ha 17 lunghezze di vantaggio sui cugini dello United, che hanno due partite in meno.

Ma ai Citizens, da qui alla fine del campionato, basterà fare 11 punti nelle sette partite che devono ancora disputare per conquistare il titolo.

Oggi il Cjty ha avuto il controllo del totale del match, con Ederson mai impegnato, a parte nell’occasione di un gol annullato a Vardy, come peraltro al City , con Fernandinho, per un fuorigioco di Aguero.

Prima sconfitta, dopo 14 risultati utili consecutivi, per Thomas Tuchel alla guida del Chelsea. I Blues, in dieci dalla mezzora per l’espulsione di Thiago Silva, hanno perso in casa contro il West Bromwich Albion, e ora sono quarti con due punti di vantaggio sui concittadini del West Ham, che li scavalcheranno se nel ‘Monday Night’ del 5 aprile vinceranno sul campo del Wolverhampton. Ma intanto il Chelsea deve pensare alla sfida di Champions sul neutro di Siviglia contro il Porto.

