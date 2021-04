Gianni Di Marzio: “Gattuso? Brutto il modo in cui l’hanno trattato. Il mio pensiero su di lui”

Gianni Di Marzio, ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione ‘Marte Sport Live’, per parlare di allenatori: “Gattuso? Dispiace vedere come l’hanno trattato: ha fatto bellissime cose ed è un uomo di tutto rispetto. Troppi rumors sulla panchina del Napoli, ogni giorno un nome nuovo. Rino deve concentrarsi sulla stagione in corsa perchè può tranquillamente farcela per la Champions. Centrocampo delle Lazio più forte di quello azzurro? La Lazio ha un centrocampo che fa invidia. Elmas? Buon giocatore tende a migliorare ma ha ancora tanto da fare. Caputo da Napoli? Mi piace ma il suo modo di giovare, ovvero allargarsi, non permetterebbe di far esprimere al meglio Zielinski. De Zerbi? Miglior allenatore giovane d’Itali”.