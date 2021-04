Napoli-Crotone è una partita molto importante in ottica quarto posto, ma sarà una occasione anche per ritrovare due giocatori che nel Napoli non hanno trovato spazio e che sono attualmente in prestito al Crotone.

Stiamo parlando di Adam Ounas e Sebastiano Luperto. Il primo ha già messo a referto 2 reti e un assist. il secondo è un pilastro inamovibile della difesa crotonese. La partita di sabato potrà incidere nelle valutazioni che dovrà fare il Napoli su un possibile rientro in azzurro.