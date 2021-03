Gazzetta – Sirene spagnole per Fabian ed il Napoli stringe per Zaccagni

Il Napoli della prossima stagione avrà un volto completamente diverso rispetto alla squadra che conosciamo oggi, molto passa anche per la rivoluzione a centrocampo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, voci confermerebbero che i tre colossi della Liga, Real, Atletico e Barcellona siano su Fabian Ruiz e per questo il Napoli sta provando a dare la stretta decisiva per Mattia Zaccagni, centrocampista del Verona.

Le caratteristiche non sono proprio simili, ma il centrocampista scaligero durante la sua carriera ha ricoperto tutti i ruoli del centrocampo e sarebbe sicuramente in grado di adattarsi.

Il Napoli dunque ci pensa, in caso di cessione di Fabian l’identikit del sostituto c’è; a Gennaio c’è stato un accordo verbale tra i due club, Giuntoli punta su quello per poter arrivare prima degli altri, anche perchè la concorrenza si preannuncia spietata dopo la grande stagione di Zaccagni.