CorrSport – Hamsik sponsorizza Lobokta per il finale di campionato

Marek Hamsik ha elogiato il connazionale Stanislav Lobotka negli ultimi giorni su Canale 21.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, l’ex capitano ha sottolineato le qualità cristalline del centrocampista azzurro dopo aver avuto la possibilità di confrontarsi con lui proprio in allenamento per le gare con la Slovacchia. Secondo l’ex Napoli, difatti, Lobotka non ha avuto modo di far vedere a tutti il suo talento rimasto inespresso dopo il suo arrivo nel mercato invernale dello scorso anno.

Una buona dose di autostima, molto stimolante per l’azzurro in occasione delle dieci partite che mancano al termine di questa stagione. Se la fonte corrisponde al nome di Marek Hamsik, difficile pensare che possa essere realmente il contrario.