Il Mattino – Mertens è in Belgio, spunta il rientro a Napoli

Dries Mertens si trova attualmente in Belgio dopo il problema alla spalla contro la Repubblica Ceca.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il belga è stato anche contattato anche dal tecnico Gattuso e dallo staff azzurro che ha mostrato la sua vicinanza al calciatore. Dries, ad ogni modo, rimarrà in Belgio fino a mercoledì sera e da giovedì potrà tornare a Castel Volturno per proseguire gli allenamenti e sottoporsi ad ulteriori controlli in vista della gara contro il Crotone. La decisione è stata presa in comune accordo tra Nazionale e club del calciatore.

Si è trattato di un infortunio alla clavicola, che al momento non desta però preoccupazione nei medici per le condizioni del calciatore. Seguiranno altri aggiornamenti nei prossimi giorni ma lo stato attuale delle cose fa ben sperare per il ritorno in campo di Mertens.