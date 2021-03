Carlo Alvino, giornalista di fede partenopea, ha parlato di alcuni temi del calciomercato del Napoli alla trasmissione Ne Parliamo Il Lunedì, in onda su Canale 8:

“Il Napoli ha comunicato a Meret di voler puntare su di lui anche per la prossima stagione. Su Insigne so per certo una cosa: le parti non si sono incontrate per il rinnovo. Se ne parlerà al termine della stagione. Il Napoli ha blindato Zielinski. Non partirà per nessuna cifra. Osimhen resterà in azzurro, nessuna società accetterebbe le proposte degli azzurri”.