Durante ”Arena Maradona”, su radio CrC, ha parlato del Napoli l’opinionista Sky Nando Orsi:

”Il recupero di Juventus-Napoli sarà decisivo per la corsa Champions, ma il Napoli non si può permettere di sottovalutare il Crotone. La Juve vincerà col Torino perchè nonostante sia un derby c’è troppa disparità tra le due squadre. Il turno pre-pasquale regala sempre sorprese ma credo che gli azzurri arriveranno meglio alla gara con i bianconeri. Una vittoria a Torino candiderebbe il Napoli come favorita per la Champions mentre in caso di sconfitta potrebbe giocarsela solo con l’Atalanta e quindi la situazione si complicherebbe”.