Nel corso della trasmissione ”Arena Maradona’‘, su Radio CrC, è intervenuto l’ex direttore sportivo della Salernitana, Giuseppe Cannella:

”Nonostante la crisi per la pandemia, i più grandi club investiranno cifre importanti in estate e il Napoli potrebbe accettare le offerte per i suoi due gioielli: Koulibaly e Fabian Ruiz. Ovviamente il mercato in entrata e in uscita dipenderà da cosa dirà la classifica a fine campionato. Gli azzurri devono alzare il livello della rosa, Giuntoli ha sbagliato diversi acquisti nelle ultime sessioni di mercato.”