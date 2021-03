Il giornalista Francesco Bonfanti, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Elseid Hysaj. L’albanese con ogni probabilità lascerà il Napoli a fine stagione poichè in scadenza di contratto, ecco chi potrebbe prenderlo: “E’ chiaro che tutti i giocatori con il contratto in scadenza possono interessare squadre come il Milan. Il club rossonero monitora la pista Hysaj, ma non credo che sia un giocatore per cui fare follie”.