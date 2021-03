Braconaro: “Zielinski può stare tranquillo: è immune. Tifosi allo stadio? Ecco quando”

Durante Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Il Dott. Francesco Braconaro, membro della commissione medico scientifica federale e rappresentante medici sportivi della Lega Pro. Le sue parole:

“Ci auguriamo che il trend di contagi del nostro paese non continui a crescere, per ora i dati si sono stabilizzati. Dopo la stabilizzazione c’è il decremento. Penso che per l’Europeo, o magari anche per la finale di Coppa Italia, si possa avere una percentuale di stadi riempita dai tifosi. Passaporto vaccinale? ha l’attenzione del Parlamento Europeo, dovrà essere codificato. Io da medico, ho ricevuto un certificato che attesta che sono vaccinato, anche se non ho un passaporto vaccinale. Questo passaporto è solo un’informativa e dovrà essere codificato dal punto di vista legislativo, sarà una decisione del Governo centrale. Adesso pare che gli approvvigionamenti del vaccino stiano aumentando e per il mese di maggio o giugno, avremo sicuramente qualche milione di italiani vaccinati in più”

Poi ha parlato di Zielinski: “Credo sia immune come tutti quelli che hanno avuto il covid. Il protocollo prevede il test del tampone anche per quelli che lo hanno già avuto, quindi i controlli sono doppi. Può stare tranquillo”.