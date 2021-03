Venerato: ”ADL non ha ancora chiamato Sarri”

Nel corso di ”Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Venerato. L’esperto di mercato si è espresso su un eventuale ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli:

”Sarri è fattibile solo se lui ha voglia di discutere effettivamente di un nuovo progetto e solo se ADL farà quella telefonata che ad oggi non è ancora arrivata. Bisogna capire perchè non sia arrivata e se si tratta di una cosa definitiva o temporanea. Osimhen non è l’attaccante perfetto per il gioco di Sarri.