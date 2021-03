Un Napoli quasi perfetto

Marzo è da sempre il mese dove si iniziano a tirare le somme e si delimitano le varie zone della classifica. Decisivo anche per il Napoli, che dopo un mese di febbraio non particolarmente entusiasmante, era chiamato al riscatto. A questa chiamata gli azzurri non si fanno trovate impreparati per la risposta: 4 partite, 3 vittorie, 1 pareggio, 9 gol fatti e 3 subiti.

Marzo inizia con l’unica nota stordente del mese: un 3-3 contro il Sassuolo che lascia l’amaro in bocca. Infatti, il match con i neroverdi, si avviava verso la conclusione con il Napoli in vantaggio per 3-2, ma un’ingenuità di Manolas al 95′ ha concesso il rigore al Sassuolo, poi realizzato da Caputo per il gol che è valso il pareggio.

La squadra di Gattuso ritrova, però, subito il riscatto contro il Bologna vincendo per 3-1. Un fantastico Insigne e il ritrovato Osimhen regalano al Napoli la possibilità di continuare a credere nella qualificazione Champions.

Dopo il riscatto arriva anche la conferma. Gli azzurri riescono a portare a casa 6 punti nelle due difficili trasferte di Milano prima e Roma dopo. Il Napoli è riuscito anche a mantenere la porta inviolata nei 2 big match.

Nel mese di marzo gli azzurri hanno lanciato un chiaro segnale ricordando che sono ancora vivi e hanno tanto da dire. Attualmente il Napoli è in solitario al quinto posto a solo -2 da Atalanta e Juventus, con una partita da recuperare prorpio con i bianconeri. Il Napoli ora sogna la Champions e, considerato gli uomini recuperati e l’organico ricompattato, ha tutte le carte in regola per giocarsela e trasformare il sogno in realtà.