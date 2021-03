Gennaro Scarlato, ex calciatore del Napoli, intervistato al programma Arena Maradona, in onda su Radio Crc, ha parlato della questione allenatore: “Mi piacerebbe un ritorno di Sarri. È vero, a De Laurentiis non piacciono le minestre riscaldate, ma cos’era quel Napoli? Era molto bello da vedere, sempre col pallone tra i piedi. Poi dipende sempre dalla scelta della società, potrebbe virare su altri prifili. Come fai a sospendere le Nazionali? Possono capitare gli infortuni, fa parte del gioco”.