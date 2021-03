Alvino: “Napoli come in una bolla, non si pensa al futuro, ora uniti per l’obiettivo Champions”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal’:

“In questo momento cosi cruciale per la stagione del Napoli non si pensa al futuro, c’è solo la voglia di raggiungere la Champions League, fondamentale per la stagione che verrà per gli introiti.

Ora come ora l’ambiente del Napoli si deve unire più che mai: dal presidente fino ai giocatori, passando per Gattuso. Tutti uniti per un’unico obiettivo. Il silenzio interrotto di De Laurentiis è il segnale più importante, è soddisfatto dai risultati. C’è ritrovata compattezza in casa Napoli. La squadra vuole isolarsi come in una bolla senza dare adito alle innumerevoli voci sul futuro azzurro”.