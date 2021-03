Sampdoria–Napoli si giocherà Sabato 11 aprile alle ore 15:00. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Secolo XIX” Ernesto Torregrossa è a rischio per le sfide contro il Milan e il Napoli. Si allungano i tempi di recupero a circa due-tre settimane e Torregrossa dovrà superare superare il problema al soleo della gamba destra in anticipo per giocare contro gli azzurri.