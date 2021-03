Qualificazioni mondiali, tutte le partite della serata. Due azzurri partono titolari: le gare

Comincia per molte nazioni, tra cui la nostra, l’inizio del cammino verso i mondiali del 2022. Infatti, questa sera, alle 20:45 cominceranno 11 partite per il totale di 22 nazioni che lotteranno su ogni pallone. L’Italia comincia il suo cammino con l’Irlanda del Nord mentre la Polonia di Zielinski giocherà contro l’Ungheria. Incontro facile per l’Inghilterra contro il San marino. Di seguito tutte le gare:

SVEZIA-GEORGIA

SPAGNA-GRECIA

ITALIA-IRLANDA DEL NORD

MOLDAVIA-FARØERNE

ROMANIA-MACEDONIA DEL NORD

SCOZIA-AUSTRIA

UNGHERIA-POLONIA

ANDORRA-ALBANIA

GERMANIA-ISLANDA

LIECHTENSTEIN-ARMENIA

INGHILTERRA-SAN MARINO