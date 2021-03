Del Genio: “Allegri non adatto al Napoli. Su Sarri, vi dico cosa penso”

Durante la trasmissione “Radio Goal” è intervenuto il noto giornalista Paolo Del Genio, per commentare i possibili scenari che riguardano la panchina del Napoli per l’anno prossimo:

“Reputo improbabile che Allegri venga a Napoli. Non credo che con la riduzione degli ingaggi e con un progetto totalmente nuovo, il tecnico toscano possa venire. Sarri rappresenta una suggestione particolare, non si è lascito bene con la Juventus non avendo potuto esprimere la sua idea di calcio, tornare a Napoli sarebbe l’ideale per lui anche senza calciatori di livello“.