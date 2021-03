Bargiggia: “Gattuso potrebbe restare al Napoli in caso di qualificazione alla Champions! Sostituti? Vi spiego”

Il noto esperto di mercato, Paolo Bargiggia, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per dire la sua sul possibile rinnovo di Gennaro Gattuso al Napoli. Queste le sue parole: “De Laurentiis sta provando pian piano a ricucire i rapporti con mister Gennaro Gattuso ma la situazione appare ancora complicata. L’ex tecnico del Milan infatti, al momento, dopo gli screzi degli ultimi mesi, non ha intenzione di proseguire la sua avventura sulla panchina partenopea. ADL però, in caso di qualificazione in Champions, farà di tutto per trattenerlo.

Nel caso in cui le strade dovessero dividersi a fine stagione due allenatori in particolare piacciono molto al patron del Napoli. Juric e Simone Inzaghi sono i primi nomi sul taccuino di Giuntoli ma se per il primo la rosa attuale degli azzurri calza a pennello, per l’attuale allenatore della Lazio bisognerebbe stravolgere completamente la squadra“.